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Farrukhabad News: दहेज उत्पीड़न, तीन तलाक देने पर पति समेत पांच पर प्राथमिकी

Sat, 03 Oct 2026 12:44 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 12:44 AM IST
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FIR against husband and five others for giving triple talaq
फर्रुखाबाद। मऊदरवाजा थाना क्षेत्र के नौलक्खा मोहल्ला निवासी एक विवाहिता को दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया। ससुरालियों ने उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया और तीन तलाक भी दिया। पीड़िता ने पति समेत पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है।
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नौलक्खा निवासी निशी ने अपने पति शबाब, देवर अरवाज, ननद सबा, ससुर नियाज और चचिया ससुर मुन्ना पर आरोप लगाए हैं। उसने दहेज उत्पीड़न, तीन तलाक देने और जान से मारने की धमकी देने की धाराओं में प्राथमिकी लिखाई है। निशी का निकाह आठ अगस्त को शबाब से हुआ था। उसकी मां नजमा बेगम ने दान दहेज दिया था। निकाह के दूसरे दिन से ही पति शबाब समेत सभी आरोपी कम दहेज को लेकर ताने देने लगे। उन्होंने निशी से दो लाख रुपये दहेज की मांग की और उसे घर से निकाल दिया।
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मायके में दिया तीन तलाक
निशी ने आरोप लगाया कि 30 अगस्त को दोपहर में सभी आरोपी उसके मायके आए। उन्होंने दो लाख रुपये न दे पाने पर कागजात पर अंगूठा लगाकर तलाक देने को कहा। मना करने पर आरोपियों ने गालियां दीं और उसे लात-घूंसों से बेरहमी से पीटा। पति शबाब ने सभी के सामने तीन बार तलाक कहकर गैरकानूनी तरीके से निकाह तोड़ दिया। पुलिस ने मामले की प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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