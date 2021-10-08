Farrukhabad News: दहेज उत्पीड़न, तीन तलाक देने पर पति समेत पांच पर प्राथमिकी

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नौलक्खा निवासी निशी ने अपने पति शबाब, देवर अरवाज, ननद सबा, ससुर नियाज और चचिया ससुर मुन्ना पर आरोप लगाए हैं। उसने दहेज उत्पीड़न, तीन तलाक देने और जान से मारने की धमकी देने की धाराओं में प्राथमिकी लिखाई है। निशी का निकाह आठ अगस्त को शबाब से हुआ था। उसकी मां नजमा बेगम ने दान दहेज दिया था। निकाह के दूसरे दिन से ही पति शबाब समेत सभी आरोपी कम दहेज को लेकर ताने देने लगे। उन्होंने निशी से दो लाख रुपये दहेज की मांग की और उसे घर से निकाल दिया।मायके में दिया तीन तलाकनिशी ने आरोप लगाया कि 30 अगस्त को दोपहर में सभी आरोपी उसके मायके आए। उन्होंने दो लाख रुपये न दे पाने पर कागजात पर अंगूठा लगाकर तलाक देने को कहा। मना करने पर आरोपियों ने गालियां दीं और उसे लात-घूंसों से बेरहमी से पीटा। पति शबाब ने सभी के सामने तीन बार तलाक कहकर गैरकानूनी तरीके से निकाह तोड़ दिया। पुलिस ने मामले की प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।