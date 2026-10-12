Farrukhabad News: चिड़िया टकराने से मिल्क डेयरी फीडर पर फाल्ट, ठप हुआ उपकेंद्र

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न्यू भोलेपुर उपकेंद्र के चार फीडरों से आधा फतेहगढ़ सहित शहर के कई मोहल्लों में बिजली जाती है। सुबह करीब 10:55 बजे अंबेडकर कालोनी के पास रखे 400 केवीए के ट्रांसफार्मर पर लड़ती हुई चिड़िया टकरा गईं। इससे हुए फाल्ट से जंपर उड़ गए। फाल्ट इतना जबरदस्त था कि 33 केवी लाइन बैठने से उपकेंद्र ठप हो गया। कर्मचारियों ने मिल्क डेयरी फीडर बंद कर 33 केवी लाइन की मरम्मत कर उपकेंद्र चालू कराया। इससे अन्य फीडर चालू किए गए। लाइनमैनों ने मिल्क डेयरी फीडर पर ट्रांसफार्मर के जंपर जोड़े। इससे बाद बिजली बहाल हो सकी।कोल्ड फीडर की रातभर गुल रही बिजलीफर्रुखाबाद। फतेहगढ़ 132 उपकेंद्र से कोल्ड फीडर से आसपास कुछ गांवों में भी बिजली दी जाती है। गांव विजाधरपुर के उपभोक्ताओं ने बताया कि रातभर बिजली न आने से दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अवर अभियंता रामविनय चौहान ने बताया कि फीडर पर कोई दिक्कत नहीं थी। कुछ अन्य कारणों से रात में करीब पांच घंटे आपूर्ति बाधित रही थी।