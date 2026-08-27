Farrukhabad News: मुफ्त सफर के साथ साड़ी और मिठाई का तोहफा पाकर खिले चेहरे

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कलक्ट्रेट सभागार महिलाओं से खचाखच भरा था। विधायक सुशील शाक्य, नागेंद्र सिंह राठौर, डॉ. सुरभि, डीएम डॉ. अंकुर लाठर, भाजपा जिलाध्यक्ष फतेहचंद्र वर्मा, सीडीओ विनोद कुमार गौड़ आदि ने लखनऊ में हुए मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का टीवी पर लाइव प्रसारण देखा। डीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री ने बहनों को रक्षाबंधन पर रोडवेज बस में मुफ्त सफर का तोहफा दिया है। साथ ही लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं के लिए रोडवेज बस का सफर आजीवन मुफ्त कर दिया है। वह अपना आधार कार्ड बस कंडक्टर को दिखाएं, 60 वर्ष से अधिक आयु होने पर टिकट नहीं लगेगा।इसके बाद 300 से अधिक महिलाओं को साड़ी व मिठाई का डिब्बा उपहार में दिया गया। उन्हें स्वल्पाहार भी कराया गया। इस दौरान रोडवेज एआरएम राजेश कुमार, डीडीओ श्याम कुमार तिवारी आदि मौजूद रहे।डीएम व विधायक ने स्टाल पर बंधवाई राखीसभागार परिसर में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने अपने उत्पादों के स्टाल लगाए थे। महिलाओं ने अपने हाथाें से राखी बनाकर स्टाल सजा रखे थे। जिलाधिकारी डाॅ. अंकुर लाठर, विधायक सुशील शाक्य, नागेंद्र सिंह राठौर, डॉ. सुरभि, भाजपा जिलाध्यक्ष फतेहचंद्र वर्मा ने स्टाल देखे और सभी ने राखी की खरीदारी की। समूह की महिलाओं से डीएम व विधायकों ने अपने हाथ पर राखी बंधवाकर पांच-पांच सौ रुपये उपहार में दिए। स्टालों पर राखी, चूड़ी-कंगन, शर्ट आदि उत्पादों की खूब बिक्री हुई।