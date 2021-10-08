Farrukhabad News: राहत किट पाकर खिले चेहरे, ले जाने में छूटे पसीने

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पुलिस लाइन में हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद मुख्यमंत्री सीधे सभास्थल पर बाढ़ पीड़ितों के पास पहुंचे। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से बात की। उन्हें आलू, चावल, आटा, चीनी, चाय, मसाला, दाल, नहाने व कपड़े का साबुन, बाल्टी, मोमिया सहित 26 आइटम की करीब 50 किलो वजन की राहत किट बांटी।उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित लोग न तो निराश हों और न ही खुद को अकेला समझें। शासन और प्रशासन उनके दुख-दर्द में साथ खड़ा है। उन्होंने मंच से कहा कि जब जिले के विधायकों के साथ लखनऊ में उनकी बैठक हुई तो उन्होंने सबसे पहले बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के बारे में जानकारी की। फर्रुखाबाद के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों पर उनकी सीधी नजर रहती है।मुख्यमंत्री ने बाढ़ से बेघर हुए 10 पीड़ितों को आवासीय भूमि आवंटन का पट्टा और मुख्यमंत्री आवास के लिए एक लाख 20 हजार रुपये के प्रतीकात्मक चेक दिए। मुख्यमंत्री की सभा में कुल 31 बाढ़ पीड़ितों को भूमि आवंटन का पट्टा और मुख्यमंत्री आवास का लाभ दिया गया।डेढ़ किमी चलना पड़ा पैदलमुख्यमंत्री की सभा तक लाने के लिए ब्लॉकों में बसें लगाई गईं। इन बसों को स्टेडियम व रोडवेज वर्कशॉप में ही रोक दिया गया। रखा तिराहे पर बसों से सवारियां उतार दी गईं। इससे सभा स्थल तक पहुंचने के लिए लोगों को एक से डेढ़ किलोमीटर पैदल चलना पड़ा।बैरियर पर रोकी गईं बाइकेंमुख्यमंत्री की सभा में कोई खलल न पड़े, इसके लिए भारत माता मंदिर के पास व जिला जेल चौराहे पर लगे बैरियर पर ही पुलिस ने बाइक सवारों को रोक लिया और बाइकें खड़ी कराने के लिए बाद आगे बढ़ने की अनुमति दी गई।काला अंगोछा व काले कपड़े उतरवाए गएमुख्यमंत्री की सभा में जाने वाले लोगों पर पुलिस की कड़ी नजर रही। इस दौरान जो भी काले कपड़े पहने दिखा उन्हें पुलिस कर्मियों ने रोक लिया। काले कपड़े उतारने या फिर कपड़े बदलकर आने के लिए कहा गया। यहां तक कि लोगों का काला अंगोछा भी रखवा लिया गया। कुछ मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहनकर जा रही थीं, उन्हें रोककर महिला पुलिस कर्मियों ने समझाया। इससे वह बुर्का उतारकर सलवार सूट में मुख्यमंत्री की सभा में पहुंचीं।बाबा नीबकरोरी की पावन धरा को मेरा सादर नमनमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फर्रुखाबाद आने से पहले एक्स पर एक पोस्ट डाली। उन्होंने कहा कि बाबा नीबकरोरी की पावन धरा फर्रुखाबाद को मेरा सादर नमन। आज मैं बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा करूंगा। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोगों से मिलकर उनका कुशलक्षेम पूछने के साथ समस्याओं की जानकारी लेंगे और बाढ़ राहत सामग्री बांटूंगा। इस दौरान राहत किट वितरण व बचाव कार्य की समीक्षा करूंगा। प्रत्येक जरूरतमंद तक भोजन, दवा व अन्य सामग्री पहुंच सके। डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता है।