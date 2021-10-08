Farrukhabad News: पूर्व सैनिक से 10 लाख की साइबर ठगी

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मोहल्ला सिविल लाइन निवासी पूर्व सैनिक बच्चन सिंह (89) एक सितंबर को पेंशन न आने पर मोबाइल से चेक कर रहे थे। इसी बीच साइबर ठग का उनके पास फोन आया। उसने पेंशन न आने के बारे में चर्चा की और कहा कि वह पेंशन कार्ड बनवा देंगे। इससे हर माह एक तारीख को समय से पेंशन आ जाएगी। पूर्व सैनिक उसके झांसे में आ गए।साइबर ठग ने उनके मोबाइल पर एपीके फाइल भेजी। इसका लिंक खोलते ही साइबर ठग ने मोबाइल हैक कर लिया। इसके बाद उनके खाते से 10 लाख रुपये ट्रांसफर कर लिए। पूर्व सैनिक ने तीन सितंबर को मामले की शिकायत पुलिस लाइन स्थित साइबर थाने में की। इसके बाद वह पांच सितंबर को फिर साइबर थाने पहुंचे और तहरीर दी। पुलिस ने साइबर ठगी की प्राथमिकी दर्ज कर ली।साइबर थाने के इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने बताया कि साइबर ठगों ने अधिकांश खातों से रुपये निकाल लिए हैं। कुछ खातों में चार लाख रुपये होने पर उसे होल्ड करा दिया गया है। विवेचना की जा रही है।