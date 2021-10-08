फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Farrukhabad News ›   Elderly woman falls after being jolted from a bike while crossing a speed breaker

Farrukhabad News: ब्रेकर पर बाइक से उछलकर गिरी वृद्धा घायल, मौत

Thu, 05 Nov 2026 12:37 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 12:37 AM IST
विज्ञापन
Elderly woman falls after being jolted from a bike while crossing a speed breaker
जहानगंज। उन्नाव में चल रही कथा में शामिल होने के लिए कालिंदी एक्सप्रेस में सवार होने के लिए बेटे के साथ बाइक से जा रही वृद्ध मां ब्रेकर पर गिर गईं। गंभीर रूप से घायल वृद्धा को लोहिया अस्पताल लाया गया। यहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया।
विज्ञापन

थाना क्षेत्र के गांव उस्मानगंज निवासी वीरेंद्र सिंह, अपनी पत्नी रामसखी (70) के साथ बुधवार सुबह पुत्र कौशलेंद्र की बाइक से कमालगंज कालिंदी ट्रेन पकड़ने जा रहे थे। बाइक जब बीबीपुर स्थित ब्रेकर से गुजरी, तो पीछे बैठी रामसखी सड़क पर गिर गईं। इससे उनके सिर और शरीर में गंभीर चोटें आईं। पिता-पुत्र रामसखी को कमालगंज सीएचसी ले गए। हालत गंभीर होने पर लोहिया अस्पताल रेफर कर दिया गया। लोहिया अस्पताल में पहुंचने से पहले ही रास्ते में उनकी मौत हो गई।
विज्ञापन

पुत्र कौशलेंद्र ने बताया कि उन्नाव में कथा चल रही है। माता-पिता को कथा सुनने जाना था। लिहाजा कालिंदी एक्सप्रेस पर बैठाने के लिए जा रहे थे। सुबह सवा छह बजे घटना हो गई। परिजन का रो-रो कर बुरा हाल है। रामसखी का एक पुत्र संजीव मुंबई में नौकरी करता है। पुत्री अर्चना और परिजन घर पहुंच गए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed