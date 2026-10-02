Farrukhabad News: राजस्थान से लौट रहे वृद्ध को ट्रेन में जहरखुरानों ने लूटा

विज्ञापन

फर्रुखाबाद। राजस्थान में अपने बेटों के पास से घर लौट रहे कासगंज जिले के पटियाली थाने के गांव विश्नोदी निवासी राजपाल सिंह (60) को कासगंज-शिकोहाबाद पैसेंजर ट्रेन में जहरखुरान गिरोह ने लूट लिया। उन्हें चाय में नशीला पदार्थ दिया गया, जिससे वे बेहोश हो गए। जहरखुरान गिरोह का सदस्य उनकी जेब से सात हजार रुपये, घड़ी, कपड़े भरा बैग ले गए। ट्रेन में ही कंपिल निवासी अतुल यादव ने उन्हें पहचान लिया। इसके बाद यात्री शिवम दुबे के सहयोग से लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया। पुत्र भानु प्रताप मामूली सुधार होने पर उन्हें घर ले गए। बृहस्पतिवार सुबह आरपीएफ के सिपाही ने अस्पताल पहुंचकर जानकारी ली। आरपीएफ इंस्पेक्टर ओपी मीणा ने बताया कि घटना कासगंज क्षेत्र की है। संदिग्धों की तलाश जारी है। संवाद