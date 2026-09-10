फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Farrukhabad News ›   Demand raised to recover compensation paid to 856 farmers for the link expressway.

Farrukhabad News: लिंक एक्सप्रेसवे के 856 किसानों को मिले मुआवजे की भरपाई की मांग

Thu, 10 Sep 2026 12:14 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 12:14 AM IST
विज्ञापन
Demand raised to recover compensation paid to 856 farmers for the link expressway.
फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए भूमि देने वाले 856 किसानों को सर्किल रेट बढ़ने के बाद कम प्रतिफल मिलने का मामला शासन तक पहुंच गया है। सदर विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बुधवार को मुलाकात कर किसानों को बढ़े हुए सर्किल रेट के अनुसार अंतर धनराशि दिलाने की मांग रखी है।
विज्ञापन

विधायक ने मुख्यमंत्री को दिए पत्र में बताया कि परियोजना के लिए अमृतपुर और सदर तहसील क्षेत्र में ग्राम सभा की भूमि के साथ किसानों की भूमि भी ली गई। किसानों ने उस समय प्रभावी सर्किल रेट के आधार पर अपनी भूमि के बैनामे कर दिए थे। इस दौरान किसान लंबे समय से सर्किल रेट पुनरीक्षित किए जाने की मांग करते रहे।
विज्ञापन

जिला प्रशासन ने सर्किल रेट का पुनरीक्षण किया और नया रेट नौ मई 2026 से प्रभावी हो गया। इसके बाद उसी श्रेणी की भूमि के बैनामे बढ़े हुए सर्किल रेट पर हुए। विधायक ने कहा कि पहले भूमि देने वाले किसानों को इस अंतर से आर्थिक नुकसान हुआ है। कहा कि अमृतपुर तहसील के 316 किसानों की 23.5084 हेक्टेयर और सदर तहसील के 540 किसानों की 43.4948 हेक्टेयर भूमि शामिल है। कुल 856 किसानों की 67.0032 हेक्टेयर भूमि के लिए कम धनराशि का भुगतान हुआ।
विज्ञापन
विज्ञापन

सदर विधायक सुनील दत्त द्विवेदी ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर किसानों को बैनामे का अंतर मूल्य दिलाने की मांग रखी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed