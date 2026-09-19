Farrukhabad News: श्रीरामचरित मानस पाठ के साथ बड़े हनुमान जी का वार्षिकोत्सव शुरू

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पहले दिन मंदिर में श्रद्धालुओं ने विधि-विधान से श्रीरामचरित मानस पाठ का शुभारंभ किया। पाठ के दौरान श्रद्धालु भक्तिभाव से ‘कवन सो काज कठिन जग माहीं, जो नहीं होत तात तुम पाहीं’ संपुट का सामूहिक पाठ करते रहे। मंदिर परिसर में भक्ति का माहौल बना रहा। मंदिर के महंत पं. दीपक औदिच्य ने बताया कि भक्तों के सहयोग से वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। शनिवार को श्रीराम राज्याभिषेक (राजगद्दी) का आयोजन होगा। रविवार को हवन के बाद भंडारा कराया जाएगा। सोमवार को सुंदरकांड पाठ होगा। मंगलवार को बुढ़वा मंगल पर भगवान का शृंगार किया जाएगा। इसी के साथ पांच दिवसीय वार्षिक उत्सव का समापन होगा।

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फर्रुखाबाद। मोहल्ला अढ़तियान स्थित मेला श्री बड़े बूढ़े हनुमान जी महाराज मंदिर में वार्षिक उत्सव एवं बुढ़वा मंगल का पांच दिवसीय कार्यक्रम शुक्रवार को श्रीरामचरित मानस पाठ के साथ शुरू हो गया। 22 सितंबर तक चलने वाले धार्मिक आयोजन में प्रतिदिन विभिन्न कार्यक्रम होंगे।