Farrukhabad News: दो मंदिरों के ताले तोड़कर घंटे, मूर्तियां व कलश चोरी

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मंदिर की देखरेख करने वाले वीरेश कुमार शुक्रवार सुबह करीब छह बजे गांव से 600 मीटर दूर स्थित शिव मंदिर पहुंचे तो गेट का ताला टूटा मिला। मंदिर में लगा 11 किलो का पीतल का घंटा और बाहर लगे छोटे-बड़े कई घंटे गायब थे। मंदिर से करीब 100 ग्राम की चांदी की थाली भी चोरी हुई। इसके बाद ग्रामीणों ने गांव से करीब 500 मीटर दूर गमा देवी मंदिर में देखा तो वहां से 10-10 किलो की दो पीतल की मूर्तियां और एक कलश गायब मिला। मंदिर के सामने ब्रह्मदेव स्थान पर लगे घंटे भी चोरी कर लिए गए थे। वीरेश ने 112 पर सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की। ललित मोहन सिंह ने चोरों के खिलाफ तहरीर दी। प्रभारी निरीक्षक बलराम मिश्रा ने बताया कि जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

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मोहम्मदाबाद। थाना क्षेत्र के नवादा अतनपुर गांव में चोरों ने दो मंदिरों को निशाना बनाकर करीब 50 किलो पीतल के घंटे, मूर्तियां और कलश समेत अन्य सामान चोरी कर लिया।