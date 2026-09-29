Farrukhabad News: इटावा-बरेली हाईवे के तीन स्थानों पर दरार, किनारे से खिसकी मिट्टी

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इटावा-बरेली हाईवे का करीब तीन वर्ष पहले चौड़ीकरण कराया गया था। कई स्थानों पर सड़क का काम पूरा न होने और बारिश में सड़क के कटने से निर्माण की गुणवत्ता और रखरखाव पर सवाल खड़े हो रहे हैं। भारी वाहनों की लगातार आवाजाही से क्षतिग्रस्त हिस्सों के और धंसने का खतरा बना हुआ है।मसेनी चौराहे से नेकपुर पुल की ओर आने पर पुल के पास सड़क के नीचे से मिट्टी कट गई है। इसी स्थान से छिबरामऊ, मोहम्मदाबाद और बेवर जाने वाले लोग वाहनों पर सवार होते हैं। फतेहगढ़ की ओर से आने वाले राहगीर सीढ़ियों से हाईवे तक पहुंचते हैं। ऐसे में सड़क के नीचे का हिस्सा खाली होने से कभी भी हादसा हो सकता है।दस मीटर के दायरे में कई जगह दरारेंनेकपुर पुल से एआरटीओ कार्यालय की ओर करीब 10 मीटर आगे सड़क के एक हिस्से में दरारें उभर आई हैं। इसके कुछ ही दूरी पर सड़क का बड़ा हिस्सा बैठ गया है। पटरी की मिट्टी भी भारी वाहनों की आवाजाही से सड़क से अलग होने लगी है और जगह-जगह गैप बन गया है। एआरटीओ कार्यालय से पहले भी सड़क की स्थिति खराब है।पुलिस ने लगाया बैरिकेडपांचाल घाट चौकी के पास बारिश का पानी भरने से कई जगहों पर सड़क करीब डेढ़ फीट तक गहराई में कट गई है। छोटे वाहन इन गड्ढों में फंसकर दुर्घटनाग्रस्त भी हुए। नाले से पानी निकलने के बाद पुलिस के बैरिकेड लगाकर सड़क के क्षतिग्रस्त हिस्से से आवागमन रोक दिया। चौकी के सामने भी जलभराव से सड़क की स्थिति तालाब जैसी हो गई है।एनएचएआई के साइट इंजीनियर विश्वास मिश्रा ने बताया कि अत्यधिक बारिश से सड़क कई जगह कट गई है। क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत कराने के निर्देश दिए गए हैं। नेकपुर के पास सड़क पर बरसात के चलते दरारें आ गई हैं। इसकी जल्द मरम्मत कराई जाएगी।