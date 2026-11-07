Farrukhabad News: बार-बार मरम्मत के बाद भी पांचाल घाट पुल की स्थिति खराब

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यह पुल इटावा-बरेली हाईवे पर स्थित है और करीब 750 मीटर लंबा है। लोक निर्माण विभाग ने इसका निर्माण वर्ष 1971 में कराया था। यह पुल फर्रुखाबाद को बरेली, शाहजहांपुर, हरदोई, बदायूं, कन्नौज और इटावा सहित कई जनपदों से जोड़ता है। मार्च 2025 में पुल की व्यापक मरम्मत के लिए लगभग एक माह तक यातायात बंद रहा था। इस मरम्मत पर करीब 50 लाख रुपये खर्च किए गए थे। 31 मार्च को पुल दोबारा चालू हुआ, लेकिन तीन माह बाद ही जॉइंट फिर खुलने लगे। इसके बाद दोबारा रूट डायवर्जन कर मरम्मत की गई। हालांकि, कुछ समय के अंतराल पर पुल के अलग-अलग हिस्सों में जॉइंट क्षतिग्रस्त होते रहे हैं।यात्रियों को खतरा और जाम की समस्यापुल पर कभी बीच का पटला उखड़ जाता है तो कभी किनारे के जोड़ टूट जाते हैं। तीन माह पहले टूटे जॉइंट की चपेट में आने से एक बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था। अब एक स्थान पर जॉइंट की सरिया बाहर निकल आई हैं। ये सरिया दोपहिया वाहनों के टायरों को नुकसान पहुंचा रही हैं। जॉइंट टूटने पर कार्यदायी संस्था प्लास्टिक के डिवाइडर रखती है, पर भीड़ में चालक उन्हें हटा देते हैं। इससे दुर्घटना का खतरा और बढ़ जाता है।सामरिक और आर्थिक महत्वपांचालघाट पुल आसपास के कई जनपदों को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण मार्ग है। यहां से प्रतिदिन 20 हजार से अधिक छोटे-बड़े वाहन गुजरते हैं। यह पुल नेपाल और चीन की सीमाओं से जुड़े क्षेत्रों तक सेना की आवाजाही के लिए भी अहम है। पुल की जर्जर हालत आम लोगों की सुरक्षा के लिए चिंता का विषय है। यह सामरिक और आर्थिक गतिविधियों के लिए भी गंभीर चुनौती पेश करती है।स्थायी समाधान की मांगपुल की समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकलने से पिछले एक माह से लगातार मरम्मत हो रही है। जॉइंट क्षतिग्रस्त होने पर यातायात रोककर काम कराया जाता है। इससे पुल के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग जाती हैं। राहगीरों और नौकरीपेशा लोगों को घंटों जाम में फंसना पड़ता है। स्थानीय लोगों ने अस्थायी मरम्मत के बजाय जोड़ों की पुख्ता मरम्मत की मांग की है। एनएचएआई के साइट इंजीनियर विश्वास मिश्रा ने बताया कि सभी जोड़ जल्द ही ठीक करा दिए जाएंगे।