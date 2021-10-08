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Farrukhabad News: जसमई चौराहा होकर गुजरेंगी दिल्ली रूट की बसें

Sun, 13 Sep 2026 12:31 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 12:31 AM IST
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Buses on the Delhi route will pass via Jasmai Crossing.
फर्रुखाबाद। कायमगंज बाईपास पर जसमई पुलिया निर्माण शुरू होने के बाद मोहम्मदाबाद होकर दिल्ली जा रही बसों को नया रूट मिल गया है। अब दिल्ली जाने वाली बसें जसमई से पुठरी रोड से सीपी इंटरनेशनल स्कूल निकलेंगी। वहां से बाईपास पर पहुंचेंगी। शहर की ओर आने वाली बसें जसमई पुलिया के पास नीचे उतरकर शहर में आएंगी।
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शनिवार दोपहर में एआरएम राजेश कुमार, टीएसआई सतेंद्र कुमार ने रूटों का निरीक्षण किया। टीएसआई ने बताया कि तय किया गया कि दिल्ली की ओर जाने वाली रोडवेज बसें जसमई तिराहे से पुठरी रोड से होकर सीपी इंटरनेशनल स्कूल के पास निकलकर बाईपास पर पहुंच कर कायमगंज की ओर जाएंगी। जबकि कायमगंज से आने वाली रोडवेज बसें जसमई पुलिया से 100 मीटर पहले दक्षिण दिशा में ढलान वाली सड़क पर उतरकर जसमई तिराहे से शहर की ओर आएंगी।
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इन मार्गों पर रोडवेज बसों के अलावा अन्य किसी भारी वाहन को नहीं गुजरने दिया जाएगा। भारी वाहन ढिलावल होकर मोहम्मदाबाद रोहिला, नवाबगंज होकर हजियांपुर पहुंचेंगे। इसी तरह शमसाबाद से आने वाले वाहन भी नवाबगंज, मोहम्मदाबाद होकर गुजारे जाएंगे। बसों को आसानी से निकालने के लिए पीडब्ल्यूडी से गड्ढे भी भरवा दिए गए हैं।
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