आरोप : प्रसव के बाद निकाल दी बच्चेदानी, हंगामा

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मेरापुर थाना क्षेत्र के गांव चंदुइया निवासी अनूप कुमार ने पत्नी रीता (24) को प्रसव पीड़ा के बाद 28 अगस्त की शाम मऊदरवाजा क्षेत्र के बीबीगंज स्थित एक अस्पताल में भर्ती कराया था। डॉक्टर ने जांच कर बच्चे में धड़कन न होने की जानकारी देकर अनूप और रीता के भाई संजीव से कुछ कागजों पर हस्ताक्षर करवा लिए। रात में ही ऑपरेशन कर मृत बच्चे को निकाल दिया। इस दौरान रीता की बच्चेदानी में कट लग गया। रक्तस्राव होने पर परिजनों ने रीता को रेफर करने की बात कही, मगर अस्पताल वालों ने नहीं सुनी। बुधवार शाम रीता की अस्पताल से छुट्टी करते समय परिजनों को पता चला कि उसकी बच्चेदानी ही निकाल दी गई है। परिजनों के हंगामे पर पहुंची पुलिस ने उन्हें समझाया।रीता की सास किशोरी देवी ने थाने में तहरीर दी। आरोप लगाया कि अस्पताल प्रशासन ने हस्ताक्षर करवाते समय कागजों पर पेन से कुछ नहीं लिखा था। मगर अप्रशिक्षितों से ऑपरेशन करवाकर बच्चेदानी में कट मार दिया। बिना सूचना दिए ही पुत्रवधू की बच्चेदानी निकालकर जीवन बर्बाद कर दिया। कई लोग समझौता कराने में जुट गए। रीता के ससुर आशाराम ने कहा कि एक तो बच्चेदानी निकाल दी, ऊपर से बिल भुगतान का दबाव बनाने लगे। बृहस्पतिवार शाम को छुट्टी करवाकर रीता को घर ले गए।