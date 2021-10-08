Farrukhabad News: आलू लदा लोडर पलटा, एक किसान की मौत, दूसरा घायल
कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 12:38 AM IST
Updated Sat, 03 Oct 2026 12:38 AM IST
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शमसाबाद। फर्रुखाबाद-कायमगंज मुख्य मार्ग पर बृहस्पतिवार रात करीब नौ बजे आलू लदा एक लोडर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में लोडर सवार दो किसान गंभीर घायल हो गए, जबकि चालक ने कूदकर जान बचाई। पुलिस ने घायलों को एंबुलेंस से सीएचसी पहुंचाया। गंभीर हालत के कारण उन्हें लोहिया अस्पताल रेफर किया गया।
नवाबगंज थाना क्षेत्र के बछलेया गांव निवासी शिवचरन (58) और मनीष कुमार थे। वे फैजबाग कोल्ड स्टोर से आलू लेकर लौट रहे थे। लोहिया अस्पताल में हालत न सुधरने पर शिवचरन को सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। शिवचरन के भाई अतर सिंह पाल ने लोडर चालक छोटे लाल के खिलाफ तहरीर दी है। फैजबाग चौकी प्रभारी हरीश कुमार ने बताया कि तहरीर मिली है और मामले की जांच की जा रही है।
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नवाबगंज थाना क्षेत्र के बछलेया गांव निवासी शिवचरन (58) और मनीष कुमार थे। वे फैजबाग कोल्ड स्टोर से आलू लेकर लौट रहे थे। लोहिया अस्पताल में हालत न सुधरने पर शिवचरन को सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। शिवचरन के भाई अतर सिंह पाल ने लोडर चालक छोटे लाल के खिलाफ तहरीर दी है। फैजबाग चौकी प्रभारी हरीश कुमार ने बताया कि तहरीर मिली है और मामले की जांच की जा रही है।
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