फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Farrukhabad News ›   A wheat-laden tractor-trolley overturned into the water after a small bridge collapsed amidst the strong flood current.

Farrukhabad News: बाढ़ की धार में पुलिया धंसने से गेहूं भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली पानी में पलटी

Wed, 30 Sep 2026 12:44 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 12:44 AM IST
विज्ञापन
A wheat-laden tractor-trolley overturned into the water after a small bridge collapsed amidst the strong flood current.
फर्रुखाबाद। बाढ़ की तेज धार से धंसी बिलावलपुर की पुलिया से मंगलवार सुबह निकल रही गेहूं भरी ट्रैक्टर-ट्राॅली पलट गई। इससे ट्रैक्टर सहित ट्रॉली 10 फीट गहरे पानी में जा गिरी। चालक और किसान ने कूद कर जान बचाई। पांच घंटे के प्रयास के बाद गोताखोरों की मदद से क्रेन ने ट्रैक्टर-ट्रॉली को बाहर निकाला।
विज्ञापन



शहर के मऊदरवाजा थाने के गांव कटरी शिकारपुर निवासी जोगेंद्र राजपूत गांव के ही दीवारी लाल के ट्रैक्टर-ट्रॉली से 108 बोरी गेहूं लादकर मंगलवार सुबह शाहजहांपुर के अल्ल्हागंज मंडी जा रहे थे। ट्रैक्टर-ट्रॉली जब बिलावलपुर डिप के पास पुलिया पार कर रहा थी, तभी बाढ़ की धार से कटी मिट्टी में धंसकर पानी में पलट गई।
विज्ञापन

आसपास के गावों के लोगों की मदद से गहरे पानी से करीब 60 बोरी गेहूं निकाल लिया गया। दोपहर करीब 12 बजे क्रेन और गोताखोर मौके पर पहुंचे। पांच घंटे प्रयास के बाद ट्रैक्टर-ट्राॅली को निकाला जा सका। थानाध्यक्ष अजब सिंह ने बताया कि क्रेन की मदद से ट्रैक्टर-ट्रॉली को निकाल लिया गया है। किसी को चोट नहीं आई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed