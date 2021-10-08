Farrukhabad News: समैचीपुर चितार में एक मकान व झोपड़ी गंगा में समाई

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शमसाबाद क्षेत्र में गंगा की बाढ़ और कटान का कहर लगातार जारी है। समैचीपुर चितार गांव में तेज कटान के चलते बुधवार रात फरमान का पक्का मकान और जारिब की झोपड़ी गंगा में समा गई। अलाउद्दीन और रहमान के पक्के मकान भी गिरने के कगार पर हैं। ग्रामीण अपने सामान को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुटे हैं। कटरी तौफीक क्षेत्र में गंगा खेतों में कटान कर रही हैं। लेखपाल पंकज सिंह ने बताया कि एक मकान और झोपड़ी गिरने की सूचना मिली है। शीघ्र गांव में जाकर लिस्ट बनाएंगे। मुआवजा दिलवाया जाएगा।सदर तहसील के दौली की मड़ैया में बुधवार को एक मकान कटने के बाद वहां गंगा की धार सीधी टक्कर खा रही है। गांव की ओर धार टकराने से कटान अन्य मकानों की तरफ बढ़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि जरूरत का सामान लाने में खासी दिक्कतें हो रही हैं। उन्हें नाव से करीब तीन किमी दूर शहर से सटे गांव धारा नगरी में उतरकर बाजार करके सामान लाना पड़ रहा है। यदि इसी तरह कटान हुआ तो चंद दिन में ही गांव खत्म हो जाएगा।