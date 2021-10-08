Farrukhabad News: नवदिया के दंगल में 62 पहलवानों ने दिखाए दांव-पेच
कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 12:38 AM IST
Updated Sat, 29 Aug 2026 12:38 AM IST
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फर्रुखाबाद। पं. रामकृपाल मिश्र की स्मृति में 73वें दंगल का आयोजन किया गया। कई जिलों से आए 62 पहलवानों की 31 कुश्ती हुई। पहलवानों ने दांव-पेच लगाकर एक दूसरे को हराया। विजेता और उपविजेता पहलवानों को इनाम दिया गया।
शुक्रवार को फतेहगढ़ के नवदिया में आयोजित दंगल में जिले के अलावा मैनपुरी, कासगंज, बदायूं आदि से 62 पहलवानों ने प्रतिभाग किया। मैनपुरी के शिवम और बदायूं के कछला निवासी सालिम, कासगंज के योगेंद्र और सहावर के भूरा की निर्धारित समय में कुश्ती बराबर पर छूटने पर तीन-तीन हजार रुपये का नगद इनाम दिया गया। इसके अलावा जिया, अवनीत, अयान, अगदनान आदि पहलवानों ने भी प्रतिभाग किया। रेफरी चमन त्रिवेदी रहे। प्रदीप कुमार मिश्र, अजीत मिश्र, सचिन मिश्र, पवन त्रिवेदी, त्रिपुरारी त्रिवेदी, आशुतोष मिश्र, सिद्धार्थ मिश्र, अभिषेक मिश्र, पुष्कर मिश्र का सहयोग रहा।
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शुक्रवार को फतेहगढ़ के नवदिया में आयोजित दंगल में जिले के अलावा मैनपुरी, कासगंज, बदायूं आदि से 62 पहलवानों ने प्रतिभाग किया। मैनपुरी के शिवम और बदायूं के कछला निवासी सालिम, कासगंज के योगेंद्र और सहावर के भूरा की निर्धारित समय में कुश्ती बराबर पर छूटने पर तीन-तीन हजार रुपये का नगद इनाम दिया गया। इसके अलावा जिया, अवनीत, अयान, अगदनान आदि पहलवानों ने भी प्रतिभाग किया। रेफरी चमन त्रिवेदी रहे। प्रदीप कुमार मिश्र, अजीत मिश्र, सचिन मिश्र, पवन त्रिवेदी, त्रिपुरारी त्रिवेदी, आशुतोष मिश्र, सिद्धार्थ मिश्र, अभिषेक मिश्र, पुष्कर मिश्र का सहयोग रहा।
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