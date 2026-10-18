Etawah News: कंटेनर की टक्कर से युवक की मौत, ताऊ और भतीजा सड़क पर गिरे

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वैदपुरा थाना क्षेत्र के नगला गड़रिया निवासी अभिषेक (27) शनिवार सुबह अपने ताऊ ज्योत सिंह का धान ट्रैक्टर पर लादकर नवीन मंडी जा रहा था। ट्रैक्टर पर उसके ताऊ ज्योत सिंह के अलावा भतीजा आयुष भी सवार था। अभिषेक के चचेरे भाई रोहन पाल ने बताया कि रास्ते में बिचपुरी खेड़ा के पास ट्रैक्टर का डीजल खत्म हो गया। इस पर अभिषेक ने ट्रैक्टर सड़क किनारे खड़ा कर दिया और फोन से संपर्क करने लगा। इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार में आए कंटेनर ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी।टक्कर की चपेट में आने से अभिषेक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि झटका लगने से ज्योत सिंह और आयुष सड़क पर गिर पड़े। हादसे की जानकारी मिलने पर पहुंचे परिजन तीनों को जिला अस्पताल ले गए। वहां डॉक्टरों ने अभिषेक को मृत घोषित कर दिया। अभिषेक खेतीबाड़ी करने के साथ ट्रैक्टर भी चलाता था। वह दो भाइयों में छोटा था। उसकी मौत से मां गीता देवी और अन्य परिजन का रो-रोकर बुरा हाल है। थाना प्रभारी अमित मिश्रा ने बतायाशव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे के बाद कंटेनर को कब्जे में लेकर फरार चालक की तलाश की जा रही है। तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।