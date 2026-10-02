Etawah News: पिकअप की टक्कर से युवक की मौत, चचेरा भाई घायल

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चौरेला निवासी राघवेंद्र सिंह ने बताया कि वह अपने भतीजे श्रेयांश (18) और दीपक (17) के साथ बाइक से बल्लों गढ़िया दवा लेने जा रहे थे। बिंदेकापुरा-रामफल की गढ़िया के पास राघवेंद्र ने बाइक सड़क किनारे रोक दी और लघुशंका करने लगे। इसी दौरान बल्लों की गढ़िया की ओर से बिठौली की तरफ जा रही तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक और उसके पास खड़े दोनों युवकों को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए।हादसे के बाद पिकअप चालक वाहन लेकर बिठौली की ओर भागने लगा। ग्रामीणों ने बाइक से पिकअप का पीछा किया। पीछे भीड़ को आता देख चालक पिकअप को बिठौली थाने में खड़ा कर अंदर चला गया। दोनों चचेरे भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को परिजन निजी वाहन से भिंड जिला अस्पताल ले गए, जहां हालत गंभीर होने पर डॉक्टर ने ग्वालियर रेफर कर दिया। ग्वालियर ले जाते समय श्रेयांश की मौत हो गई।प्रभारी निरीक्षक राजेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस चालक के संबंध में जानकारी जुटा रही है।(संवाद)