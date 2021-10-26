Etawah News: चंबल में छलांग लगाने जा रही युवती को बचाया
कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 12:05 AM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 12:05 AM IST
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चकरनगर। भरेह थाना क्षेत्र के बंसरी पुल से चंबल में छलांग लगाने जा रही युवती को शनिवार दोपहर महिला सिपाही ने बचा लिया। गढ़ाकासदा गांव निवासी नाजिमा (30) घर में कहासुनी के बाद मानसिक रूप से परेशान थी। वह पुल पर आत्महत्या के इरादे से पहुंची। राहगीरों ने उसे पुल की ओर जाते देख पुलिस को सूचना दी। थाना प्रभारी जगदीश भाटी पुलिस टीम के साथ चंबल पुल पहुंचे। पुलिस के पहुंचते ही युवती नदी में छलांग लगाने जा रही थी। महिला सिपाही पूजा चौहान ने तुरंत उसका हाथ पकड़ उसे बचा लिया। थानाध्यक्ष जगदीश भाटी ने बताया कि टीम ने नाजिमा की काउंसिलिंग की। काफी देर तक बातचीत कर उसे शांत कराया गया। बाद में पुलिस ने युवती को उसके परिजनों को सौंप दिया। संवाद
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