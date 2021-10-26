फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etawah News ›   Wedding items burnt in the fire in the room

Etawah News: कमरे में आग से शादी का सामान जला

Thu, 22 Oct 2026 12:06 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 12:06 AM IST
विज्ञापन
Wedding items burnt in the fire in the room
बकेवर। थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत मेघुपुर के मजरा रामनगर में सोमवार को बिजली के शॉर्ट सर्किट से कच्चे कमरे में आग लग गई। आग से कपड़े, अनाज और गृहस्थी जलकर राख हो गई। रामनगर निवासी सुनीता ने बताया कि वह खेत गई थी। इस दौरान कच्चे कमरे में आग लग गई। लपटों की चपेट में घर का सारा सामान जल गया। परिवार कच्चे कमरे में गुजर-बसर करता है। बड़ी बेटी शिवानी की अगले वर्ष जुलाई में शादी के लिए सामान जुटा रही थी। आग में शादी के लिए रखा सामान भी जल गया। घटना के समय परिवार के बच्चे गांव के मंदिर में भंडारे का प्रसाद बनवा रहे थे। आग लगने की जानकारी मिलते ही ग्रामीण ने पानी डालकर आग बुझाई। डायल 112 पुलिस टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया।(संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed