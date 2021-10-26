Etawah News: मंडी की दीवार तोड़कर बनाया वैकल्पिक रास्ता

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इसके तहत मंडी समिति की पिछली बाउंड्रीवॉल को तोड़कर पीछे से सरैया से रामनगर जाने वाले चकमार्ग से जोड़ने का रास्ता बनाया जा रहा है। इस रास्ते से धान बेचकर खाली हो चुके ट्रैक्टर-ट्रॉलियों और अन्य छोटे वाहनों को निकाला जाएगा। माना जा रहा है कि इस वैकल्पिक मार्ग से खाली वाहन ऊसराहार और इटावा बिधूना प्रमुख मार्ग पर आसानी से पहुंच सकेंगे।मंडी में धान बेचने आने और बिक्री के बाद बाहर निकलने वाले वाहनों के लिए एक ही सड़क पर प्रवेश और निकास की व्यवस्था होने से जाम की समस्या बढ़ जाती है। ऐसे में मंडी के पिछले हिस्से से वैकल्पिक रास्ता तैयार होने पर खाली ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को बाहर निकालने में आसानी होगी। इससे मंडी के सामने स्थित मुख्य मार्ग पर वाहनों का दबाव कम होने और जाम से राहत मिलने की उम्मीद है।मंडी सचिव संतोष यादव ने बताया कि जाम की समस्या से राहत दिलाने के लिए यह व्यवस्था की जा रही है। मंडी की पिछली बाउंड्रीवॉल तोड़कर चकमार्ग से खाली ट्रैक्टर-ट्रॉलियों समेत अन्य छोटे वाहनों को निकाला जाएगा। बाउंड्री वाल से चकमार्ग के बीच मौरंग, मिट्टी का भराव कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह वैकल्पिक रास्ता केवल धान खरीद सीजन के दौरान ही संचालित रहेगा। सीजन समाप्त होने के बाद बाउंड्रीवॉल को पूर्व की तरह जोड़ दिया जाएगा।