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Etawah News: लावारिस में भर्ती बुजुर्ग की इलाज के दौरान मौत

Thu, 22 Oct 2026 12:13 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 12:13 AM IST
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Elderly patient admitted as an unclaimed individual dies during treatment
इकदिल। कस्बे की कांशीराम कॉलोनी निवासी आसाराम बापू (70) की मंगलवार सुबह जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बाद में बेटी और दामाद ने शव प्राप्त कर अंतिम संस्कार की तैयारी की। प्रभारी निरीक्षक विक्रम सिंह ने बताया कि आसाराम की 17 अक्तूबर को तबीयत खराब हो गई थी। इस पर पड़ोसियों ने उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया। जहां वह लावारिस में भर्ती थे, उपचार के दौरान मंगलवार सुबह उन्होंने दम तोड़ दिया। आसाराम करीब 25 वर्ष पहले कस्बा दिबियापुर में रहते थे। वर्तमान में वह इकदिल की कांशीराम कॉलोनी में अकेले रह रहे थे। आसाराम अपनी बेटी अनुपम की शादी कर चुके थे। बेटी और दामाद से संपर्क किया गया। शव का पोस्टमार्टम कराकर उन्हें सौंप दिया गया।(संवाद)
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