Etawah News: चीनी के बाद दाल के दामों में उछाल

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विभिन्न दालों के भाव में 5 रुपये से लेकर 10 रुपये प्रति किलोग्राम तक की बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह, जीरा के दाम में भी 40 रुपये प्रति किलोग्राम की बड़ी वृद्धि देखी गई है। अरहर दाल के मूल्य में भी 10 रुपये तक का उछाल आया है, जिससे यह महंगी हो गई है। एक माह पहले जो चना दाल 90 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध थी, वह अब 95 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बिक रही है। किराना व्यापारी रामसिंह ने इस संबंध में बताया कि उन्हें थोक में ही माल महंगा मिल रहा है। इसके अतिरिक्त, परिवहन का खर्च बढ़ने से भी खुदरा कीमतों में यह वृद्धि हो रही है।लगातार बढ़ती इस महंगाई के कारण सीमित आय वाले परिवारों के लिए महीने का खर्च चलाना अब बेहद मुश्किल हो गया है। लोगों को अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अब अपनी बचत में कटौती करनी पड़ रही है। कई परिवार तो जरूरी सामान की खरीदारी को भी सीमित करने पर मजबूर हो रहे हैं, जिससे उनकी जीवनशैली प्रभावित हो रही है। महंगाई की इस मार से लोगों की दाल पतली हो रही है और उनकी चाय की मिठास भी घट रही है, जो सीधे तौर पर उनके जीवन पर असर डाल रही है।एक माह पहले आज का भावअरहर दाल 120 किलो 130/किलोचना दाल 90 /किलो 95 /किलोमूंग दाल 95/किलो 100 /किलोचीनी 55 /किलो 60 /किलोहल्दी 200 /किलो 240 /किलोजीरा 260/किलो 300/किलो