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Etawah News: सेवा संकल्प के तहत आईटीआई में जल संरक्षण की शपथ, किया पौधरोपण

Sat, 26 Sep 2026 11:50 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा Updated Sat, 26 Sep 2026 11:50 PM IST
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Water conservation pledge taken and saplings planted at ITI under the 'Seva Sankalp' initiative.
इटावा। सेवा संकल्प के तहत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) में शुक्रवार को जल संरक्षण, पौधरोपण और स्वच्छता अभियान चलाया गया। कार्यक्रम में संस्थान के प्रशिक्षार्थियों, कर्मचारियों और एनसीसी कैडेट्स ने सहभागिता की। प्रशिक्षार्थियों ने जल संरक्षण की शपथ लेकर पानी की बर्बादी रोकने और इसके विवेकपूर्ण उपयोग का संकल्प लिया। संस्थान परिसर में प्रधानाचार्य अवधेश सिंह, कार्यदेशक, अनुदेशकों और प्रशिक्षार्थियों ने पौधरोपण किया। इसके बाद परिसर में साफ-सफाई अभियान चलाकर स्वच्छता का संदेश दिया गया। लेफ्टिनेंट प्रशांत कमल ने कहा कि प्रशिक्षार्थी देश के युवा हैं और उन्हें संस्थान स्तर पर होने वाली गतिविधियों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। (संवाद)
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