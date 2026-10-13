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Etawah News: चोरी के मामले में दो को जेल भेजा

Tue, 13 Oct 2026 11:07 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 11:07 PM IST
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Two sent to jail in a theft case
जसवंतनगर। थाना पुलिस ने मंगलवार को गैर जमानती वारंट के तहत दो आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के लिए भेजा। दोनों के खिलाफ वर्ष 2023 के मामलों में कार्रवाई चल रही है। थाना प्रभारी कमल भाटी ने बताया कि पहले आरोपित सुदामा निवासी गुलाबवाड़ी के खिलाफ चोरी, रात में घर में घुसने और चोरी का माल रखने के आरोप में मामला दर्ज है। वहीं, दूसरे आरोपित जितेंद्र उर्फ जीतू निवासी रेलमंडी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज है। दोनों आरोपितों के खिलाफ न्यायालय से गैर जमानती वारंट जारी किए गए थे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें कोर्ट में पेश किया। यहां से दोनों को जेल भेज दिया गया। दोनों मामलों में अगली सुनवाई 17 अक्तूबर निर्धारित है। (संवाद)
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