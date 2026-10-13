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Etawah News: प्लेटफॉर्म पर बेहोश मिली महिला

Tue, 13 Oct 2026 11:24 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 11:24 PM IST
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Woman found unconscious on the platform
इटावा। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर दो पर मंगलवार शाम करीब एक महिला बेहोश मिली। आरपीएफ पुलिस ने उसे तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका उपचार चल रहा है। रात तक उसकी पहचान नहीं हो सकी थी। महिला की उम्र लगभग 40 वर्ष बताई गई है। जानकारी के अनुसार, मंगलवार शाम करीब पांच बजे आरपीएफ की टीम स्टेशन पर गश्त कर रही थी। इस दौरान प्लेटफॉर्म नंबर दो के मध्य हिस्से में महिला बेहोश अवस्था में पड़ी मिली। आरपीएफ के सिपाहियों ने महिला को अस्पताल पहुंचाया। संवाद
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