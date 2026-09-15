Etawah News: स्लीपर बस में तीन रिश्तेदार बने जहरखुरान का शिकार

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

शहर कोतवाली क्षेत्र की नई बस्ती शाहग्रान निवासी मोहम्मद सोहेल (15) पुत्र तारिक, उसका बुआ का बेटा आमिर (20) और चाचा मोहम्मद एजाज (25) जयपुर में पिता के साथ रह रहे थे। सोहेल के पिता करीब 20 वर्षों से जयपुर में सिलाई का काम करते हैं। रविवार रात करीब 10 बजे तीनों जनता ट्रेवल्स की बस से इटावा के लिए निकले थे। जयपुर से ही करीब 35-40 वर्ष का एक युवक बस में उनके पास बैठ गया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।दोस्ताना व्यवहार कर उस युवक ने रास्ते में राजस्थान के बालाजी मोड़ के पास उन्हें खाने-पीने का सामान दिया। कुछ ही देर में तीनों की हालत बिगड़ गई और वे बेहोश हो गए। आमिर की मां रेहाना ने बताया कि बस चालक ने तीनों को कानपुर में उतारा। सोमवार दोपहर करीब 12 बजे सोहेल को होश आया तो उसने चाचा के फोन से पिता को घटना की जानकारी दी। इटावा से कानपुर पहुंचे रिश् तीनों को इटावा लाए। शाम करीब 8 बजे उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।रेहाना ने बताया कि एजाज की जेब में 25 हजार रुपये रखे थे। यह रकम बकरीद के बाद की करीब तीन माह की कमाई थी। एजाज यह कमाई घर लेकर आ रहे थे। परिजन ने जहरखुरानी गिरोह पर रुपये निकालने का आरोप लगाया है। पुलिस ने इस संबंध में जांच शुरू कर दी है।