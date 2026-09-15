Etawah News: फरक्का का इंजन फेल, मालगाड़ी का इंजन लगा की रवाना

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कानपुर से टूंडला की ओर जा रही फरक्का एक्सप्रेस सोमवार रात करीब पौने 12 बजे इंजन में तकनीकी खामी के चलते भरथना स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर चार पर रोकी गई। ट्रेन के इंजन का पावर डाउन होने की कंट्रोल को मिली थी। ट्रेन रुकते ही तकनीकी टीम मौके पर पहुंची और इंजन की जांच की। जांच में इंजन फेल होने की बात सामने आई। करीब एक घंटे बाद इकदिल रेलवे स्टेशन से मालगाड़ी का इंजन मंगाया गया। मालगाड़ी के इंजन की मदद से फरक्का एक्सप्रेस को करीब एक घंटे 45 मिनट बाद रात डेढ़ बजे गंतव्य के लिए रवाना किया गया। फरक्का एक्सप्रेस को अप लूप लाइन पर रोके जाने के कारण किसी ट्रेन का आवागमन प्रभावित नहीं हुआ। (संवाद)

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भरथना (इटावा)। भरथना रेलवे स्टेशन पर सोमवार की रात इंजन में तकनीकी खराबी आने के कारण फरक्का एक्सप्रेस करीब एक घंटे 45 मिनट तक खड़ी रही। बाद में इकदिल रेलवे स्टेशन से मालगाड़ी का इंजन मंगाकर ट्रेन को रवाना किया गया।