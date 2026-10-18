Etawah News: गैर इरादतन हत्या में पिता-पुत्र समेत तीन गिरफ्तार

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बकेवर थाना क्षेत्र के नगला बनी गांव में बुधवार को बच्चों के विवाद को लेकर राम नारायण के साथ मारपीट हुई थी। इसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी। मृतक के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने गांव के तीन लोगों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।थाना प्रभारी विपिन मलिक ने बताया कि शनिवार को आरोपी चंद्रपुरा बंबा के पास दीप चंद्र, उसके पिता राम नरेश व एक नाबालिग को पकड़ा है। कोर्ट के आदेश पर दो आरोपियों को जेल भेज दिया गया, जबकि बाल अपचारी को बाल सुधार गृह भेजा गया है।(संवाद)