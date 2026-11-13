Etawah News: बच्ची के अंतिम संस्कार में गया परिवार, पीएसी जवान के मकान से लाखों की चोरी

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मकान में रहने वाले पीएसी जवान अखिलेश यादव की पत्नी प्रियंका, बेटी अंशिका और बेटे अंश के साथ बृहस्पतिवार को नगला कले गांव गई थीं। उनके चाचा की तीन माह की नातिन की मौत हो गई थी। परिवार के लोग बच्ची की मौत के बाद अंतिम संस्कार की तैयारी में जुटे थे। इसी दौरान रात में चोरों ने मकान को निशाना बनाया।चोर मुख्य गेट का ताला तोड़कर अंदर घुसे और कमरे में रखी अलमारी को तोड़ दिया। इसके बाद डबल बेड खोलकर उसमें रखे बैग से सोने-चांदी के जेवर और पांच हजार रुपये निकाल ले गए। हैरानी की बात यह रही कि चोरों ने घर के अन्य सामान को हाथ तक नहीं लगाया।पीएसी जवान के भाई पूर्व सैनिक रिटायर्ड कैप्टन मुकेश यादव ने बताया कि शुक्रवार सुबह वह अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए गांव जाने की तैयारी कर रहे थे। कार में पेट्रोल भराने के लिए मकान के पास स्थित पेट्रोल पंप जा रहे थे। तभी भाई के मकान का गेट खुला दिखाई दिया। इस पर उन्होंने गांव में मौजूद भाभी को फोन कर जानकारी की। घर में किसी के न होने की बात पता चलने पर वह अंदर पहुंचे तो सामान बिखरा पड़ा था और मुख्य गेट का ताला गायब था।इसके बाद उन्होंने आसपास के लोगों और गांव में परिवार के सदस्यों को सूचना दी। घटना की जानकारी डायल 112 और पुलिस को दी गई। सूचना पर सीओ भरथना रामदवन मौर्य, थानाध्यक्ष विपिन मलिक पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। इसके बाद डॉग स्क्वायड और फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। टीम ने मौके से साक्ष्य एकत्र किए।क्राइम ब्रांच की टीम ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर जांच की। उधर, घटना की जानकारी मिलने के बाद पीएसी जवान की पत्नी प्रियंका का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। उनकी तबीयत बिगड़ने पर परिजन उन्हें शहर के अस्पताल में भर्ती कराने ले गए, जहां उनका उपचार चल रहा है। पुलिस को घटना में किसी करीबी के शामिल होने का शक है।आसपास के मकानों और प्रतिष्ठानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। बताया जा रहा है कि पुलिस को कुछ फुटेज से घटना से जुड़े अहम सुराग मिले हैं। थानाध्यक्ष विपिन मलिक ने बताया कि मामले में तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा।