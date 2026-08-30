फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etawah News ›   Responsibility for inspections assigned to officers transferred to other districts.

Etawah News: गैर जनपदों में स्थानांतरित हो चुके अधिकारियों को दी निरीक्षण की जिम्मेदारी

Sun, 30 Aug 2026 11:11 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 11:11 PM IST
विज्ञापन
Responsibility for inspections assigned to officers transferred to other districts.
बकेवर। परिषदीय स्कूलों के निरीक्षण में दो साल पहले ही स्थानांतरित हो चुके दो अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी गयी। इनमें से एक को स्थानांतरित हुए दो साल से अधिक समय हो गा है जबकि दूसरे का स्थानांतरण भी साल भर पहले हो चुका है।
विज्ञापन

शासन की ओर से परिषदीय स्कूलों की स्थिति का निरीक्षण करने के लिए अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई हैं। यह डयूटी जिला स्तर से प्रमुख सचिव व निदेशक प्राथमिक शिक्षा के निर्देश पर लगाई गई। अधिकारी अपने आवंटित स्कूलों में जाकर पंचायत के सहयोग से स्कूलों का अवलोकन कर स्थिति को दिए गए एक प्रपत्र पर भरेंगे और इसकी रिपोर्ट देंगे। इन अधिकारियों को स्कूल में सफाई व्यवस्था के साथ साथ मिडडे मील, शौंचालय, बिजली व्यवस्था, कक्षा में पंखे, बच्चों के बैठने के फर्नीचर, विद्यालय परिसर से अगर निकली कोई हाईटेंशन लाइन, आदि सहित करीब 14 बिंदुओं पर अवलोकन कर प्रपत्र पर भरेंगे। महेवा ब्लॉक के 241 परिषदीय स्कूलों के अवलोकन के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, पंचायत, पशुपालन, सिंचाई विभाग के 26 अधिकारियों की ड्यूटी लगायी गयी है। यहीं नहीं इनमें महेवा ब्लॉक के दो ऐसे अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी गयी जिनका महेवा ब्लॉक से ही नहीं बल्कि जनपद से दूसरे जनपद में हो चुका है। इनमें एक महेवा पशुअस्पताल के प्रभारी रहे डॉ. शरद कुमार यादव व महेवा सीएचसी प्रभारी रहे डॉ. गौरव त्रिपाठी के नाम शामिल हैं। इन दोनों का ही दूसरे जनपदों में स्थानांतरण हो चुका है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed