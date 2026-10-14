Etawah News: यूपीआई पर एमडीआर शुल्क के विरोध में घोषित प्रदर्शन स्थगित

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उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल भरथना के अध्यक्ष विमल पोरवाल ने बताया कि यूपीआई पर एमडीआर शुल्क लगाए जाने के प्रस्ताव के विरोध में देश और प्रदेश के विभिन्न जनपदों में व्यापारियों ने धरना-प्रदर्शन, पैदल मार्च और अन्य माध्यमों से अपनी आवाज उठाई थी। व्यापारियों ने जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजकर प्रस्ताव वापस लेने की मांग भी की थी। उन्होंने कहा कि व्यापारियों की मांग पर सकारात्मक निर्णय लेते हुए शुल्क को फिलहाल स्थगित किया गया है। त्योहार के सीजन में लिए गए इस निर्णय को व्यापारियों के लिए राहत देने वाला कदम है।उन्होंने कहा कि संगठन केवल शुल्क स्थगित किए जाने से संतुष्ट नहीं है। व्यापार मंडल की मांग है कि यूपीआई पर प्रस्तावित 0.4 प्रतिशत एमडीआर शुल्क को पूरी तरह समाप्त किया जाए और भविष्य में भी इसे लागू न किया जाए। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने वाले व्यापारियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ना चाहिए। इस दौरान महामंत्री चेतन पोरवाल, विवेक गुप्ता, सुमित गुप्ता, संजय माधवानी, हीरे सिंह व विष्णु पोरवाल आदि पदाधिकारीगण मौजूद रहे।