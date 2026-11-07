Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etawah News ›   Poison permeates the city's air; breathing has become difficult with an AQI of 394.

Etawah News: शहर की आबोहवा में घुला जहर, 394 एक्यूआई में सांस लेना पड़ रहा भारी

Sat, 07 Nov 2026 12:50 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा Updated Sat, 07 Nov 2026 12:50 AM IST
विज्ञापन
Poison permeates the city's air; breathing has become difficult with an AQI of 394.
फोटो 08::: शहर में शुक्रवार शाम पांच बजे आसमान में छाई धुंध। संवाद
इटावा। शहर की आबोहवा में प्रदूषण का जहर इस कदर घुल गया है कि अब हर सांस भारी पड़ने लगी है। शुक्रवार को प्रदूषण और धुंध ने मिलकर शहर को अपनी गिरफ्त में ले लिया। दोपहर बाद तीन बजे से ही जिले में धुंध छानी शुरू हो गई। शाम पांच बजे तक हालात ऐसे हो गए कि आसमान में छाई धुंध से पूरी तरह अंधेरा छा गया।
विज्ञापन

शाम छह बजे तो ऐसा महसूस हो रहा था, मानो आधी रात हो। इस बीच हवा में प्रदूषण का स्तर भी बेहद खतरनाक स्थिति में पहुंच गया। शुक्रवार शाम 5:21 बजे इटावा का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 394 दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी में है। ऐसे में शहर की हवा में सांस लेना भी चुनौती बनता जा रहा है।
विज्ञापन

एक्यूआई वेबसाइट पर छह नवंबर को शाम 5:21 बजे अपडेट आंकड़ों के मुताबिक पीएम 2.5 का स्तर 242 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर और पीएम 10 का स्तर 288 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर दर्ज किया गया। जिला अस्पताल के फिजीशियन डॉ. सौरभ यादव ने बताया कि हवा में मौजूद पीएम 2.5 के बेहद महीन कण सांस के साथ फेफड़ों की गहराई तक पहुंच सकते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

लंबे समय तक इनके संपर्क में रहने से सांस संबंधी परेशानी, खांसी, आंखों में जलन और हृदय संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। सबसे ज्यादा चिंता बच्चों, बुजुर्गों और पहले से अस्थमा, दमा या हृदय रोग से जूझ रहे लोगों को लेकर है। प्रदूषित हवा में बाहर निकलने से इनकी परेशानी बढ़ सकती है।
वहीं स्वस्थ लोगों को भी लंबे समय तक ऐसी हवा में रहने से सांस लेने में तकलीफ और गले में जलन जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। धुंध और प्रदूषण के इस दोहरे असर ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। वहीं आसमान में धुंध छाने के कारण दिन में ही वाहन चालकों को लाइटें जलाकर निकलना पड़ा।
----------
एक्यूआई की गंभीर श्रेणी
वायु गुणवत्ता सूचकांक 301 से 400 के बीच होने पर उसे गंभीर श्रेणी में रखा जाता है। इस स्तर पर पहले से बीमार लोगों को स्वास्थ्य संबंधी गंभीर परेशानी हो सकती है। लंबे समय तक ऐसी हवा के संपर्क में रहने पर स्वस्थ लोगों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका रहती है। शुक्रवार को जिले का एक्यूआई 394 पहुंचना इसी खतरे की ओर इशारा कर रहा है।

--------
ऐसे समझें पीएम 2.5 का स्तर
जिले की हवा में प्रदूषण का स्तर चिंताजनक स्थिति में पहुंच गया है। वायु गुणवत्ता के आंकड़ों के अनुसार पीएम (पार्टिकुलेट मैटर या सूक्ष्म कण पदार्थ) 2.5 का स्तर 242 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया गया, जबकि पीएम 10 का स्तर 288 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रहा। दोनों ही आंकड़े निर्धारित मानकों से काफी अधिक हैं। हवा में मौजूद सूक्ष्म प्रदूषक कण सांस के जरिये फेफड़ों तक पहुंचकर स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

फोटो 08::: शहर में शुक्रवार शाम पांच बजे आसमान में छाई धुंध। संवाद

फोटो 08::: शहर में शुक्रवार शाम पांच बजे आसमान में छाई धुंध। संवाद

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed