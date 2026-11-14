Etawah News: फुटपाथ पर बैठे बुजुर्ग पर जानबूझकर स्कॉर्पियो चढ़ाने का आरोप

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मृतक तुलसीराम के पौत्र गौतम ने बताया कि उनके बाबा शुक्रवार सुबह करीब 10:20 बजे टहलने के लिए घर से निकले थे। कुछ दूर जाने के बाद लॉयन सफारी रोड पर बीआर रिसॉर्ट के सामने फुटपाथ पर बैठ गए। आरोप है कि इसी दौरान गांव के प्रधान ने अपनी स्कॉर्पियो फुटपाथ पर बैठे तुलसीराम पर चढ़ा दी। इसके बाद प्रधान और उनके बेटे ने शव को किनारे कर दिया और मौके से फरार हो गए। घटना के करीब 40 मिनट बाद परिवार को सूचना मिली कि तुलसीराम को जिला अस्पताल ले जाया गया है।वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। शुरुआत में परिजनों को किसी अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत होने की आशंका थी। परिवार ने पूरे दिन घटना की जानकारी जुटाई। शाम करीब सात बजे बीआर रिसॉर्ट के सीसीटीवी फुटेज देखने पर घटना की जानकारी हुई। प्रभारी निरीक्षक केके मिश्रा ने बताया कि परिजनों की ओर से तहरीर मिली है। मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।