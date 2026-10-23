भाजपा को हराना हमारा लक्ष्य, गठबंधन पर कांग्रेस से बातचीत स्पष्ट : अखिलेश यादव

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राजकुमार भाटी के खिलाफ कार्रवाई किए जाने के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि पार्टी का स्टैंड क्या होगा, यह कल तक पता चल जाएगा। वहीं, रावण के पोस्टर वार को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि रावण कौन था, किस भेस में आया था और उसने कौन से वस्त्र पहने थे, यह सभी जानते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार पिछले 10 साल से भेस बदलकर जनता को लूट रही है।सपा अध्यक्ष ने आजम खान से मुलाकात के सवाल पर कहा कि अगर भाजपा के लोग अदालतों से न मिलें और झूठे मुकदमे न लगवाएं तो आजम खान जेल से बाहर होंगे। ओमप्रकाश राजभर की ओर से एक्स पर आजम खान को लेकर किए गए पोस्ट के संबंध में सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि लोगों को ट्विटर नहीं देखना चाहिए, एक्स नहीं पढ़ना चाहिए और हर किताब भी नहीं पढ़नी चाहिए।उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा जिन बातों को खुद नहीं कह सकती, उन्हें दूसरे दलों के लोगों से कहलवाती है और सवाल करवाती है। अखिलेश यादव ने कहा, आजम खान साहब आजम थे, आजम हैं और आजम रहेंगे। कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के बाद अखिलेश यादव सैफई में अपने पिता और सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निर्माणाधीन स्मारक को देखने भी पहुंचे।