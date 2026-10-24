इटावा: जादू-टोने के विवाद पर भिड़े जीजा-साले, चाकूबाजी में दोनों घायल, पुलिस ने दूल्हे को हिरासत में लिया

इटावा जिले में पत्नी पर जादू-टोना कराने के विरोध को लेकर नौरंगाबाद में शनिवार सुबह जीजा और साले के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद चाकूबाजी तक पहुंच गया। दोनों पक्षों की ओर से चाकू से हमला करने के आरोप लगाए गए हैं। घटना में जीजा गयासुद्दीन उर्फ खलीफा (37) और हसन घायल हो गए। परिजन दोनों को घायल अवस्था में जिला अस्पताल लेकर पहुंचे।

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सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कटरा साहब खां निवासी गयासुद्दीन उर्फ खलीफा अपनी ससुराल कोतवाली क्षेत्र के नौरंगाबाद में रहते हैं। रविवार को उनके ममिया ससुर के बेटे हसन की बारात ख्वाजा रोड पर जानी है। परिवार में शादी की तैयारियां चल रही थीं। इसी बीच शनिवार सुबह करीब 10 बजे दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया।