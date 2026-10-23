Etawah News: ग्रामीणों ने किया श्मशान घाट बनाने का विरोध, रुकवाया काम

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

श्मशान घाट के लिए चयनित स्थल पर शुक्रवार को जैसे ही साफ-सफाई का काम शुरू हुआ तो ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और श्मशान घाट बनाए जाने का विरोध शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने बीडीओ और बढ़पुरा थाने में प्रार्थना पत्र देकर निर्माण कार्य रुकवाने और मामले की जांच कराने की मांग की।ग्राम पंचायत सचिव संजय चौहान ने बताया कि गांव से करीब 200 मीटर आगे श्मशान घाट के लिए जगह देखी गई है। उसी स्थान पर साफ-सफाई का काम कराया जा रहा था, जिसे ग्रामीणों ने रुकवा दिया। इसकी सूचना उच्चाधिकारियों को दे दी गई है।मामला संज्ञान में आया है। फिलहाल श्मशान घाट का निर्माण कार्य रुकवा दिया गया है। एक बार फिर से श्मशान घाट निर्माण को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। इसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।-गौरव पुरोहित, बीडीओ