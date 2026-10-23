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Etawah News: छह महीने में 72 हजार से छह लाख हुई किसान की आय

Fri, 23 Oct 2026 11:23 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा Updated Fri, 23 Oct 2026 11:23 PM IST
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Farmer's income rose from 72,000 to 6 lakh in six months
निवाड़ीकला। आय प्रमाण पत्र में छह महीने के भीतर किसान की वार्षिक आय 72 हजार से बढ़ाकर छह लाख रुपये दर्ज किए जाने का मामला सामने आया है। किसान ने क्षेत्रीय लेखपाल पर दो हजार रुपये सुविधा शुल्क मांगने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत की है। ग्राम पंचायत निवाड़ीकला निवासी किसान रामोतार दोहरे के मुताबिक, जनवरी 2026 में तहसील से जारी आय प्रमाण पत्र में उनकी वार्षिक आय 72 हजार रुपये थी। जुलाई में दोबारा जारी प्रमाण पत्र में आय छह लाख रुपये दर्ज कर दी गई। किसान का आरोप है कि क्षेत्रीय लेखपाल ने दो हजार रुपये मांगे थे। रुपये नहीं देने पर अधिक आय दर्ज की गई। वहीं, लेखपाल संजय कुमार ने इसे त्रुटिवश हुई गलती बताते हुए किसान को सुधार के लिए दोबारा आवेदन करने की बात कही है। (संवाद)
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