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रेलवे स्टेशन के आरक्षण केंद्र और ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल पर दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, हरियाणा और पंजाब की ओर जाने वाली लगभग सभी प्रमुख ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट चल रही है। उत्तर-मध्य रेलवे की ओर से यात्रियों की सुविधा के लिए चलाई गई 12 से अधिक स्पेशल ट्रेनें भी पूरी तरह फुल होकर चल रही हैं। जनरल कोचों में हालात और भी बदतर हैं, जहां यात्रियों को शौचालय के पास और दरवाजों पर खड़े होकर जोखिम भरा सफर तय करना पड़ रहा है।तत्काल टिकट के लिए सुबह से ही काउंटरों पर लंबी कतारें लग रही हैं, लेकिन चंद मिनटों में ही सीटें फुल हो जाने से अधिकांश लोगों को निराश होकर लौटना पड़ रहा है। ट्रेनों में कंफर्म टिकट न मिलने की मजबूरी का निजी स्लीपर बस संचालक जमकर फायदा उठा रहे हैं। सामान्य दिनों में इटावा से दिल्ली या नोएडा तक का स्लीपर बस का किराया जहां 500 से 800 रुपये के बीच रहता है, वहीं, अब बस संचालक यात्रियों से 1000 से 1200 रुपये तक वसूल रहे हैं।नेशनल हाईवे-19 स्थित बस अड्डों और बाईपास पर निजी बसों के एजेंट यात्रियों की मजबूरी को भांपते हुए मनमाना किराया मांग रहे हैं। परिवार के साथ लौट रहे यात्रियों के लिए यह दोगुना किराया जेब पर भारी पड़ रहा है, लेकिन कार्यस्थल पर समय से पहुंचने की मजबूरी में लोग अधिक रुपये देकर सफर करने को विवश हैं।वर्जननिजी बस संचालकों के अधिक किराया वसूले जाने की जानकारी नहीं है। इसकी जानकारी कर जल्द ही इसकी जांच की जाएगी, अगर यात्रियों से अधिक किराया वसूला जा रहा होगा, तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।-प्रदीप कुमार, एआरटीओ।ट्रेन में आरक्षण नहीं, तो बस से जाना मजबूरीहर्ष नगर निवासी सौरभ भदौरिया ने बताया कि 17 नवंबर को कार्यक्रम के सिलसिले में दिल्ली जाना है। दैनिक व स्पेशल ट्रेनों में आरक्षण नहीं मिल पाया है। निजी स्लीपर बस संचालक भीड़ के चलते दोगुना किराया वसूल रहे हैं। अधिक किराया देकर जाना मजबूरी है।मोहल्ला पुरबिया टोला निवासी पप्पू ने बताया कि काम के सिलसिले में अक्सर दिल्ली जाना लगा रहता है। ट्रेनों व बसों में भीड़ चल रही है। ऐसे में स्लीपर बसों में यात्रा करना मुफीद होता है। संचालकों ने इसका फायदा उठाते हुए सामान्य दिनों की अपेक्षा किराया बढ़ा दिया है।