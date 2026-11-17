विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

तेल की कीमतों में आए इस उछाल से मध्यम और निम्न वर्गीय परिवारों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। महिलाओं ने बताया कि सरसों का तेल भारतीय रसोई और रोजमर्रा के भोजन का एक अनिवार्य हिस्सा है, जिसके बिना काम नहीं चल सकता। पहले से ही आटा, दाल और रसोई गैस की ऊंची कीमतों ने कमर तोड़ रखी है। ऐसे में अब तेल के दाम बढ़ने से मासिक घरेलू खर्च को संभालना बेहद कठिन हो गया है।थोक तेल व्यापारी रामप्रकाश गुप्ता ने बताया कि सीजन की शुरुआत में सरसों के अच्छे भाव मिलने के कारण तेल मिलों में पेराई का काम काफी तेजी से हुआ था। इसके चलते किसानों और मिल मालिकों के पास जमा पुराना भंडार लगभग खत्म हो गया है। वर्तमान में मंडियों में नई सरसों की आवक बेहद सीमित है, जिससे मिलों को कच्चा माल महंगा मिल रहा है। किराना व्यापारी राधेश्याम ने बताया कि दिवाली के बाद अब सहालग और सर्दियों की शुरुआत के कारण सरसों के तेल की खपत में स्वाभाविक रूप से तेजी आई है।इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ने से लोग अब पाम ऑयल के बजाय शुद्ध सरसों तेल और कच्ची घानी को प्राथमिकता दे रहे हैं। मांग और आपूर्ति के इसी असंतुलन ने सरसों के तेल की कीमतों को आसमान पर पहुंचा दिया है, जिससे फिलहाल आम लोगों को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है।