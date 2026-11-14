Etawah News: चार सीएचसी में एक्स-रे नहीं...जिला और सैफई विवि तक मरीज लगा रहे दौड़

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केस-एकजिला अस्पताल की दूरी 45 किमीएक्सरे फिल्म न होने की वजह से नहीं हो पा रहे एक्सरेसीएचसी सरसईनावर को एक्सरे मशीन तो मिल गई है। यहां काली फिल्म न होने की वजह से एक्सरे नहीं हो पा रहे हैं। यहां हादसे व चोट लगने से संबंधित हर रोज 20 से 25 मरीज आते हैं। डॉक्टर प्राथमिक उपचार करने के बाद उन्हें एक्सरे के लिए जिला अस्पताल व सैफई के लिए रेफर कर देते हैं। सीएचसी से जिला अस्पताल की दूरी 45 किमी दूर है।केस-2, जिला अस्पताल की दूरी 40 किमीपार्ट पूरे न होने से शुरू नहीं हो सकी एक्सरे मशीनसीएचसी महेवा के पास एक्सरे मशीन उपलब्ध है। इस एक्सरे मशीन के कुछ पार्ट अधूरे हैं। इसकी वजह से यहां एक्सरे मशीन शुरू नहीं हो पाई है। सीएचसी में हर रोज हड्डी रोग से संबंधित 15 से 20 मरीज पहुंचते। इसमें हादसा व गंभीर मरीजों को 40 किमी दूर जिला अस्पताल रेफर कर दिया जाता है। ऐसे में मरीजों के समय व रुपये दोनों की बर्बादी होती है।केस-3, जिला अस्पताल की दूरी 10 किमीएक्सरे मशीन की सुविधा नहीं मिलीसीएचसी बसरेहर में एक्सरे मशीन नहीं है। इस क्षेत्र से आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे व इटावा-बरेली हाईवे निकला है। इन मार्गों पर हर रोज हादसे होते रहते हैं। हर रोज 20 से 25 से अधिक मामले पहुंचते हैं। इसमें कई गंभीर मरीज पहुंचते हैं। यहां एक्सरे की मशीन होने पर मरीजों को जिला अस्पताल या सैफई रेफर कर दिया जाता है। दोनों जगह की दूरी करीब 10 किमी दूर है।केस-4, जिला अस्पताल की दूरी 10 किमीकाफी प्रयास के बाद नहीं मिल सकी एक्सरे मशीनसीएचसी उदी को अभी तक एक्सरे मशीन नहीं पाई है। इस क्षेत्र से इटावा-ग्वालियर हाईवे मार्ग निकला हुआ है। यहां 24 घंटे में 15 से 20 हड्डी रोग के मरीज पहुंचते हैं। इसमें अधिकतर मरीज सड़क हादसों में घायल के होते हैं। ऐसे में एक्सरे सुविधा न होने पर डॉक्टर प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर देते हैं।मरीजों ने बयां किया दर्दफोटो 14: जयवीर सिंहजयवीर सिंह ने बताया कि उनके हाथ में चोट लग गई थी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उदी में डॉक्टर को दिखाया था। यहां एक्सरे मशीन न होने पर उन्हें लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया था।फोटो 15: अर्जुन शाक्यबसरेहर निवासी अर्जुन शाक्य ने बताया कि क्षेत्र की सीएचसी में एक्सरे सुविधा न होने की वजह से क्षेत्र के मरीजों को चोट लगने पर जिला मुख्यालय या सैफई तक दौड़ लगानी पड़ती है। इसमें समय व रुपये दोनों की बर्बादी होती है।सभी सीएचसी में एक्सरे मशीन उपलब्ध कराने के लिए चार बार उच्चाधिकारियों को पत्र भेजा गया है। जल्द ही छूट गए सीएचसी पर एक्सरे मशीन उपलब्ध करा दी जाएगी। वहीं, सीएचसी सरसईनावर में जल्द ही काली फिल्म उपलब्ध करा दी जाएगी। इससे मरीजों को परेशान नहीं होना पड़ेगा।-बृजेंद्र कुमार सिंह, सीएमओ