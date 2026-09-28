Etawah News: डायवर्जन मार्ग पर गड्ढे, जाम से जूझ रहे वाहन चालक

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ग्रामीणों का कहना है कि ओवरब्रिज निर्माण के लिए मुख्य मार्ग से वाहनों को डायवर्ट किया गया था। लगातार भारी वाहनों के आवागमन के कारण डायवर्जन मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है। सड़क पर गहरे गड्ढों से वाहन निकालना मुश्किल हो रहा है। कई बार वाहन फंसने से यातायात बाधित हो जाता है और लोगों को घंटों जाम में खड़ा रहना पड़ता है।मलाजनी निवासी उमेश चंद्र, सत्य प्रकाश, कैलाश, चंद्रभान, मंसाराम, अवनीश, वीरवार और चंद्र प्रकाश आदि ने बताया कि इस मार्ग से निकलना बेहद मुश्किल है। कई बार अधिकारियों से सड़क की मरम्मत कराने की शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अभी तक समस्या के समाधान के लिए कोई ठोस पहल नहीं हुई है। लोगों ने प्रशासन से डायवर्जन मार्ग की तत्काल मरम्मत कराने की मांग की है, ताकि यातायात सुचारु हो सके और राहगीरों को राहत मिल सके।दो दिनों से हो रही बारिश के कारण डायवर्जन मार्ग पर पानी भरने से गड्ढे हो गए हैं। एक दो दिन के अंदर ही इस सड़क की मरम्मत का कार्य कराया जाएगा।- सुनीत चौहान, एनएसएआई मैनेजर