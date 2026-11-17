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कस्बे के मोहल्ला ब्रजराज नगर निवासी राकेश शर्मा (60 वर्ष) पिछले कई वर्षों से कस्बे के स्टेशन रोड स्थित एलआईसी दफ्तर में बड़े बाबू के पद पर तैनात थे। वह लंबे समय से पैर की बीमारी से परेशान चल रहे थे। इसकी वजह से उन्हें चलने-फिरने में दिक्कत होती थी। दो बार ऑपरेशन के बाद उन्हें आराम नहीं मिला। मंगलवार सुबह लगभग 10:30 बजे वह पोल संख्या 1136/19 के समीप ट्रेन संख्या 04053 अप स्पेशल ट्रेन के आगे कूद गए, जिससे उनकी मौके पर मौत हो गई।सूचना पर मौके पर पहुंची जीआरपी को मृतक की जेब से सुसाइड नोट मिला। इसमें उन्होंने अपनी पैर की बीमारी से लंबे समय से ग्रसित होने व उससे छुटकारा पाने की बात लिखी थी। घटना की सूचना मिलने पर उनका पुत्र वैभव मौके पर पहुंचा और शव की शिनाख्त पिता के रूप में की। राकेश शर्मा की इस तरह अचानक मौत से उनकी पत्नी सन्नो शर्मा, पुत्र वैभव और पुत्री रितु समेत सभी परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।वहीं, एलआईसी कार्यालय के कई कर्मचारी भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। जीआरपी चौकी प्रभारी अजब सिंह ने बताया कि शव की पहचान के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।