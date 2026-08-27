Etawah News: जिंदा बेटियों को मृत दिखाकर जमीन का कराया बैनामा, नौ पर प्राथमिकी

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अर्चना ने बताया कि उनके पिता की अयारा गांव में पैतृक जमीन थी। पिता की मृत्यु के बाद वह और उनकी दो बहनें रचना देवी व लक्ष्मी देवी जमीन की वारिस हैं। आरोपियों ने जमीन हड़पने की नीयत से अभिलेखों में बाबू मशी की कोई जीवित संतान न होने की बात दर्शाई। उन्होंने बाबू मशी के भाइयों प्रेमलाल व अंजल मशी को वारिस बताते हुए नामांतरण का प्रयास किया।आरोप है कि फर्जी दस्तावेज तैयार कर भूमि के आधे हिस्से का बैनामा करा दिया गया। 20 अगस्त 2025 को प्रेमलाल ने अंजल मशी की पत्नी मीरा देवी के पक्ष में यह बैनामा कराया। अर्चना को जानकारी मिलने पर उन्होंने अधिकारियों से शिकायत की। जांच में अर्चना और उनकी दोनों बहनें बाबू मशी की वारिस पाई गईं। विरोध करने पर उन्हें गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी भी दी गई। थाना अध्यक्ष बलराज भाटी ने बताया कि प्रेमलाल, अंजल मशी, मीरा देवी सहित नौ लोगों के खिलाफ जांच जारी है।