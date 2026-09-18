Etawah News: दो मीटर बढ़ी चंबल, बाढ़ का सता रहा डर

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पानी बढ़ने की रफ्तार को देखते हुए ग्रामीण सतर्क हो गए हैं। प्रशासन की ओर से भी नदी के जलस्तर पर निगरानी रखी जा रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन से बाढ़ की स्थिति बनने पर समय से सूचना देने की मांग की है। उन्होंने राहत एवं बचाव की तैयारियां रखने का भी आग्रह किया है। एसडीएम रोहित कुमार मौर्य ने बताया कि बारिश से चंबल में हल्का पानी बढ़ा है। उन्होंने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है।

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चकरनगर। चंबल नदी का जलस्तर एक बार फिर तेजी से बढ़ रहा है। गुरुवार को यह 108.92 मीटर से बढ़कर 110.44 मीटर पर पहुंच गया। पानी करीब पांच से सात सेंटीमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। लगातार बढ़ते जलस्तर को लेकर नदी किनारे बसे गांवों के ग्रामीणों में बाढ़ की आशंका को लेकर चिंता सताने लगी है। हालांकि, चंबल नदी का चेतावनी निशान 119.80 मीटर है। खतरे का निशान 120.80 मीटर निर्धारित है। वर्तमान जलस्तर दोनों निशानों से काफी नीचे है। आसपास के लोग लगातार जलस्तर पर नजर बनाए हुए हैं। पिछले वर्षों में अचानक जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की स्थिति बन चुकी है।