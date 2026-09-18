Etawah News: मेरठ से घर लौटे युवक ने ट्रेन से कटकर जान दी

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मृतक की पहचान उदयपुरा निवासी शाकिर खान (20) के रूप में हुई। शाकिर मेरठ की एक बेकरी में काम करता था। वह 15 सितंबर को मेरठ से अपने घर आया था। बुधवार शाम को उसने अपने मोबाइल से सिम निकालकर फोन को घर में छिपा दिया। इसके बाद वह परिजन को बिना बताए घर से निकल गया। परिवार ने उसकी तलाश की लेकिन उसका पता नहीं चल सका।गुरुवार सुबह स्थानीय लोगों ने उदयपुरा के पास डीएफसी ट्रैक पर एक युवक का शव देखा और पुलिस को सूचना दी। थाना पुलिस और परिजन मौके पर पहुंचे। शाकिर के चचेरे भाई राशिद ने बताया कि वह दो भाइयों में छोटा था। थाना प्रभारी अमित मिश्रा ने बताया कि परिजन आत्महत्या का कारण नहीं बता पा रहे हैं। मौके से मोबाइल फोन भी नहीं मिला था।