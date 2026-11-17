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लांस नायक दयाराम यादव भारतीय सेना की 13वीं कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली (सी) कंपनी का हिस्सा थे। इस कंपनी का नेतृत्व परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह कर रहे थे। करीब 18 हजार फीट की ऊंचाई पर शून्य से 30 से 40 डिग्री नीचे तापमान और जमा देने वाली ठंड में 120 भारतीय जवानों ने हजारों चीनी सैनिकों का मुकाबला किया था।इस भीषण लड़ाई में कंपनी के 114 जवान अपनी चौकी पर डटे रहते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। लांस नायक दयाराम यादव भी इन्हीं अमर शहीदों में शामिल थे। उनका नाम लद्दाख स्थित रेजांगला युद्ध स्मारक (अहीर धाम) में दर्ज है। उनकी पत्नी सनदेवी वर्तमान में अपने मायके बढ़पुरा ब्लॉक के गांव करीलगढ़ में रहती हैं।सनदेवी ने बताया कि उनके पति रेजांगला में युद्ध के दौरान शहीद हो गए थे। शादी के महज छह महीने बाद ही पति के शहीद होने से उनका जीवन बदल गया। रेजांगला का युद्ध भारतीय सैन्य इतिहास में अदम्य साहस, शौर्य और बलिदान की मिसाल के रूप में याद किया जाता है। हर साल 18 नवंबर को इस युद्ध में शहीद हुए वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी जाती है।