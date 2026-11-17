Etawah News: रेजांगला युद्ध में शहीद लांस नायक दयाराम यादव का करीलगढ़ से नाता
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा Updated Tue, 17 Nov 2026 11:17 PM IST
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उदी। भारत-चीन युद्ध के दौरान 18 नवंबर 1962 को लद्दाख के चुशूल सेक्टर स्थित रेजांगला में लड़ी गई ऐतिहासिक लड़ाई में शहीद हुए लांस नायक दयाराम यादव का संबंध बढ़पुरा ब्लॉक के गांव करीलगढ़ से है। उनका पैतृक गांव आगरा जिले में बाह के पास गाड़िया गांव था जबकि शहीद की पत्नी अपने मायके करीलगढ़ में रहती हैं।
लांस नायक दयाराम यादव भारतीय सेना की 13वीं कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली (सी) कंपनी का हिस्सा थे। इस कंपनी का नेतृत्व परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह कर रहे थे। करीब 18 हजार फीट की ऊंचाई पर शून्य से 30 से 40 डिग्री नीचे तापमान और जमा देने वाली ठंड में 120 भारतीय जवानों ने हजारों चीनी सैनिकों का मुकाबला किया था।
इस भीषण लड़ाई में कंपनी के 114 जवान अपनी चौकी पर डटे रहते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। लांस नायक दयाराम यादव भी इन्हीं अमर शहीदों में शामिल थे। उनका नाम लद्दाख स्थित रेजांगला युद्ध स्मारक (अहीर धाम) में दर्ज है। उनकी पत्नी सनदेवी वर्तमान में अपने मायके बढ़पुरा ब्लॉक के गांव करीलगढ़ में रहती हैं।
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सनदेवी ने बताया कि उनके पति रेजांगला में युद्ध के दौरान शहीद हो गए थे। शादी के महज छह महीने बाद ही पति के शहीद होने से उनका जीवन बदल गया। रेजांगला का युद्ध भारतीय सैन्य इतिहास में अदम्य साहस, शौर्य और बलिदान की मिसाल के रूप में याद किया जाता है। हर साल 18 नवंबर को इस युद्ध में शहीद हुए वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी जाती है।
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लांस नायक दयाराम यादव भारतीय सेना की 13वीं कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली (सी) कंपनी का हिस्सा थे। इस कंपनी का नेतृत्व परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह कर रहे थे। करीब 18 हजार फीट की ऊंचाई पर शून्य से 30 से 40 डिग्री नीचे तापमान और जमा देने वाली ठंड में 120 भारतीय जवानों ने हजारों चीनी सैनिकों का मुकाबला किया था।
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इस भीषण लड़ाई में कंपनी के 114 जवान अपनी चौकी पर डटे रहते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। लांस नायक दयाराम यादव भी इन्हीं अमर शहीदों में शामिल थे। उनका नाम लद्दाख स्थित रेजांगला युद्ध स्मारक (अहीर धाम) में दर्ज है। उनकी पत्नी सनदेवी वर्तमान में अपने मायके बढ़पुरा ब्लॉक के गांव करीलगढ़ में रहती हैं।
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सनदेवी ने बताया कि उनके पति रेजांगला में युद्ध के दौरान शहीद हो गए थे। शादी के महज छह महीने बाद ही पति के शहीद होने से उनका जीवन बदल गया। रेजांगला का युद्ध भारतीय सैन्य इतिहास में अदम्य साहस, शौर्य और बलिदान की मिसाल के रूप में याद किया जाता है। हर साल 18 नवंबर को इस युद्ध में शहीद हुए वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी जाती है।