Etawah News: कानपुर सेंट्रल-असारवा एक्सप्रेस कल से चार दिनों के लिए निरस्त
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा Updated Sun, 27 Sep 2026 12:06 AM IST
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इटावा। अजमेर मंडल के अंतर्गत उदयपुर-हिम्मतनगर खंड के शामलाजी यार्ड में नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य के कारण ट्रैफिक ब्लॉक लिया गया है। यह जानकारी उत्तर-मध्य रेलवे प्रयागराज मंडल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉ. शिवम शर्मा ने दी।
उन्होंने बताया कि ट्रेन संख्या 01905 कानपुर सेंट्रल-असारवा एक्सप्रेस को 28 सितंबर व पांच अक्तूबर को उदयपुर-असारवा के मध्य आंशिक रूप से निरस्त रहेगी। इस दौरान कानपुर से उदयपुर के बीच संचालित की जाएगी। इसी तरह ट्रेन संख्या 01906 असारवा-कानपुर सेंट्रल एक्सप्रेस को 29 सितंबर व छह अक्तूबर को असारवा व उदयपुर के मध्य आंशिक रूप से निरस्त रहेगी।
इस दौरान ये ट्रेन उदयपुर से कानपुर सेंट्रल के मध्य संचालित की जाएगी। सीपीआरओ ने बताया कि इन तिथियों में सफर करने वाले यात्री रेलवे पूछताछ सेवा 139 या एनटीईएस एप के माध्यम से ट्रेन की यथास्थिति अवश्य जांच लें। इसके बाद ही यात्रा करें। इससे उन्हें यात्रा के दौरान परेशान न हो पड़े। (संवाद)
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उन्होंने बताया कि ट्रेन संख्या 01905 कानपुर सेंट्रल-असारवा एक्सप्रेस को 28 सितंबर व पांच अक्तूबर को उदयपुर-असारवा के मध्य आंशिक रूप से निरस्त रहेगी। इस दौरान कानपुर से उदयपुर के बीच संचालित की जाएगी। इसी तरह ट्रेन संख्या 01906 असारवा-कानपुर सेंट्रल एक्सप्रेस को 29 सितंबर व छह अक्तूबर को असारवा व उदयपुर के मध्य आंशिक रूप से निरस्त रहेगी।
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इस दौरान ये ट्रेन उदयपुर से कानपुर सेंट्रल के मध्य संचालित की जाएगी। सीपीआरओ ने बताया कि इन तिथियों में सफर करने वाले यात्री रेलवे पूछताछ सेवा 139 या एनटीईएस एप के माध्यम से ट्रेन की यथास्थिति अवश्य जांच लें। इसके बाद ही यात्रा करें। इससे उन्हें यात्रा के दौरान परेशान न हो पड़े। (संवाद)
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