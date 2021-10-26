फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etawah News ›   Kanpur Central-Asarva Express cancelled for four days starting tomorrow.

Etawah News: कानपुर सेंट्रल-असारवा एक्सप्रेस कल से चार दिनों के लिए निरस्त

Sun, 27 Sep 2026 12:06 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा Updated Sun, 27 Sep 2026 12:06 AM IST
विज्ञापन
Kanpur Central-Asarva Express cancelled for four days starting tomorrow.
इटावा। अजमेर मंडल के अंतर्गत उदयपुर-हिम्मतनगर खंड के शामलाजी यार्ड में नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य के कारण ट्रैफिक ब्लॉक लिया गया है। यह जानकारी उत्तर-मध्य रेलवे प्रयागराज मंडल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉ. शिवम शर्मा ने दी।
विज्ञापन

उन्होंने बताया कि ट्रेन संख्या 01905 कानपुर सेंट्रल-असारवा एक्सप्रेस को 28 सितंबर व पांच अक्तूबर को उदयपुर-असारवा के मध्य आंशिक रूप से निरस्त रहेगी। इस दौरान कानपुर से उदयपुर के बीच संचालित की जाएगी। इसी तरह ट्रेन संख्या 01906 असारवा-कानपुर सेंट्रल एक्सप्रेस को 29 सितंबर व छह अक्तूबर को असारवा व उदयपुर के मध्य आंशिक रूप से निरस्त रहेगी।
विज्ञापन

इस दौरान ये ट्रेन उदयपुर से कानपुर सेंट्रल के मध्य संचालित की जाएगी। सीपीआरओ ने बताया कि इन तिथियों में सफर करने वाले यात्री रेलवे पूछताछ सेवा 139 या एनटीईएस एप के माध्यम से ट्रेन की यथास्थिति अवश्य जांच लें। इसके बाद ही यात्रा करें। इससे उन्हें यात्रा के दौरान परेशान न हो पड़े। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed